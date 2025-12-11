В каком направлении можно ехать? Тест на знание ПДД

Тестовые задания по ПДД позволяют отрабатывать ситуации, которые регулярно случаются на дорогах. Они помогают лучше понять логику требований и быстро ориентироваться в сложных условиях.

Видео дня

Особенно полезны упражнения на определение разрешенных направлений движения, ведь именно они часто вызывают ошибки во время экзаменов. Рассмотрим одно из типичных заданий, которое проверяет внимательность и знание сигналов регулировщика.

В каком направлении разрешается проехать водителю желтого автомобиля?

Прямо и направо; только направо; прямо и налево; прямо, налево и в обратном направлении; все направления разрешаются; все направления запрещены.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. Здесь водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.

Изображенный перекресток является регулируемым, поскольку порядок движения на нем определяется сигналами регулировщика. Также перед перекрестком видим знак из группы повелительных – 4.5 "Движение прямо или налево". Он позволяет продолжить движение в этих двух указанных направлениях, но также не запрещает разворот.

Прежде всего нужно выяснить, куда разрешает продолжить движение регулировщик. Ведь согласно пункту 8.3 Правил, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Открываем пункт 8.8 Правил и видим, что при таком сигнале с левой стороны разрешается движение трамвая налево, а неуправляемым транспортным средствам – во всех направлениях. Со стороны груди всем транспортным средствам можно только направо, а вот со стороны спины и правой стороны движение всех транспортных средств запрещается.

Регулировщик повернут к водителю правой стороной, а значит, движение ему запрещается в любом направлении, несмотря на то, что знак разрешает движение прямо, налево и на разворот.

Правильный ответ – 6.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанное задание на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.