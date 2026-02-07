В какой точке разрешена остановка? Тест на знание ПДД

Одним из первых правил, которые усваивают в автошколе будущие водители, является правило о том, что останавливаться там, где захочется, нельзя – это грозит нарушением требований ПДД и штрафом. Но насколько хорошо вы знакомы с теми пунктами, которые регулируют остановку и стоянку?

Проверить свои знания вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача посмотреть на картинку и ответить, в какой из предложенных точек разрешается осуществить остановку водителю синего автомобиля? Условия задачи демонстрируют нам авто, водитель которого сигнализирует световым указателем о намерении припарковаться, три точки, где он потенциально мог бы это сделать, и препятствие впереди в виде ремонтных работ. Выберите вариант ответа, который вы считаете правильным для этой ситуации:

водитель может остановиться в точке А в точке Б в точках Б и В; только в точке В; все точки разрешаются; все точки запрещены.

Итак, участок, на котором сложилась эта ситуация, характеризуется несколько затрудненным из-за ремонтных работ движением. Они происходят именно в той полосе, в которой движется синяя машина, и обозначены соответствующим знаком 1.37 "Дорожные работы". Все изображенные точки находятся недалеко от зоны выполнения этих работ. Ваша задача – вспомнить, насколько близко можно останавливаться возле этой зоны?

Чтобы дать правильный ответ, нужно обратиться к пункту 15.9 действующих ПДД – в нем перечислены места, где остановка и стоянка запрещаются. Подпункт "є" этого перечня указывает, что нельзя останавливаться ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам.

Согласно этому пункту, место А, расположенное в 5 метрах от зоны выполнения дорожных работ, для остановки точно не подходит. А вот остановиться в точках Б и В водителю ничто не мешает. Так что правильным здесь является третий вариант ответа.

