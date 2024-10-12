В чем отличия Dacia Bigster от Duster: фото и подробности бюджетных кроссоверов

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года представили официально во всех подробностях. Этот недорогой автомобиль построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал недавно. У машин есть серьезные отличия.

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Как напоминает OBOZ.UA, бюджетный кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Dacia Duster. Все для того, чтобы предложить просторный салон. Разумеется, снаружи заметно, что новинка получила вытянутый профиль.

В свою очередь, Duster компактнее. Особенно это заметно по заднему свесу, боковым стеклам и задним дверям.

Несмотря на то, что два кроссовера разделяют общие стилистические решения, спереди есть отличия. Они заметны в оформлении бамперов.

В салоне Dacia Bigster передняя панель соответствует таковой в Dacia Duster. Однако Bigster стал первой моделью компании, которая предлагается с цветным монитором в базовой комплектации.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Цена Dacia Bigster – чуть менее 25 000 евро за базовый вариант. Гибрид будет стоить 30 000 евро. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории. Цена Duster 2024 года – от от 19 290 евро.

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