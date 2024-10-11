Самая дешевая Tesla рассекречена: 3 проблемы и одно преимущество

Новая Tesla Cybercab оказалась самой дешевой моделью компании. Этот электрокар многие очень ждали, пускай такси и не оправдало ожиданий. Значит, пришло время обсудить достоинства и проблемы машины.

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OBOZ.UA выделил основную информацию, которую объявили на презентации Tesla Cybercab. Это была нетрудная работа с учетом того, что точных характеристик не называли. Но объявили цену Tesla Cybercab – до 30 000 долларов.

Интересно, что из этого единственного преимущества вытекает первая проблема. Низкая цена может показаться привлекательной, однако Илон Маск любит громкие цифры во время презентаций, которые поклонники Tesla растаскивают цитатами по X ( ранее Twitter).

В 2019 году Маск во время презентации обещал цену пикапа Cybertruck до 40 000 долларов. Сегодня серийную модель компания продает по минимальной цене $100 000.

Tesla Cybertruck – вестник второй проблемы для такси Tesla Cybercab. Между анонсом и стартом производства прошли четыре года. На этом фоне обещание открыть конвейер для сборки такси в 2026 году не кажутся реалистичными.

Другая важная проблема – автопилот. Производитель все еще не выпустил готовую систему с завершенным ПО, прикрываясь сообщениями о многолетних бета-тестированиях. Что, впрочем, не мешало продавать систему в качестве опции за 10 000 долларов. Покупатели все еще ждут релиза, продолжая принимать участие в "бета-тестировании". Говорить о том, что автопилот Tesla все еще работает плохо, даже нет смысла. При этом в Cybercab, из-за отсутствия физических органов управления, вмешаться в работу не получится.

Напоследок стоит отметить непосредственно идею машины. Это нельзя назвать большим недостатком, но эта машина является ответом на вопрос, которого никто не задавал. Двухместный салон не отличается практичностью, поэтому частным покупателям такой электрокар не подойдет.

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