Условно-доступный электрокар Tesla показали в новом виде. Фото

Долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck наконец-то представили официально. В момент дебюта концепта в 2019 году автомобиль обещали сделать доступным. Но модель оказалась дороже в 1,5 раза, да и кастомизация очень ограниченная. Но сторонняя компания показала Cybertruck в новом виде.

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Об этом сообщает Carscoops. Новый Tesla Cybertruck купить можно только с неокрашенным кузовом. Матовая полированная сталь выглядит эффектно, однако все экземпляры на дороге получатся одинаковыми. Это хотят изменить в компаниях, которые предлагают различные аксессуары.

Одна из таких – T Sportline. Авторы показали электрический пикап в пленке Inozetek. При этом цвет – черный глянец. Смотрится необычно.

Также в сети показали вариант с белой матовой пленкой. Палитра пока не кажется слишком разнообразной из-за монохромных оттенков. Но наверняка мы скоро увидим синие, красные, зеленые и золотистые варианты.

Также в T Sportline подготовили набор колесных дисков. Они оснащены специальными аэродинамическими колпаками.

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