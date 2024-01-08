Почти Duster: в Индии представили новый бюджетный кроссовер

В Индии показали бюджетный кроссовер Tata Punch EV. Дешевая модель в плане позиционирования напоминает Renault Duster, но все же компактнее и доступнее. Еще и оснащена электрической силовой установкой.

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Tata Punch EV – новая электрическая модификация стандартного бюджетного кроссовера с двигателем внутреннего сгорания. Машину показали на Youtube-канале производителя.

Кузов новому электромобилю достался от стандартной машины, но дизайн в некоторых моментах изменили. Спереди установили более современный бампер и эффектную светотехнику. Также здесь своя палитра цветов кузова и набор колесных дисков.

В движение Tata Punch EV 2024 модельного года приводит тяговая батарея емкостью 25 или 35 кВтч на выбор. Ориентировочный запас хода – в диапазоне от 300 до 400 км. Мощность силовой установки пока неизвестна.

В оснащении есть камеры кругового обзора, вентиляция кресел, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом электрическом кроссовере Kia, который показали на фото в Украине.