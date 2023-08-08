Украинцы все чаще выбирают дешевые авто: какие модели покупают
Импорт авто с пробегом вырос. Украинцы все чаще выбирают дешевые автомобили – традиционно предпочтения отдают б/у машинам, импортированным из-за рубежа.
По данным Укравтопром, в июле 2023 года украинцы зарегистрировали 18,8 тысяч машин с пробегом, которые импортированы из других стран. Это количество на 9% превышает результаты июня.
Какие двигатели в б/у авто выбирают украинцы:
- бензин – 44%;
- дизель – 33%;
- электромобили – 15%;
- ГБО – 5%;
- гибриды – 3%.
В целом статистика июля 2023 года стала рекордной по количеству импортированных б/у автомобилей в Украину за 11 месяцев. Средний возраст транспортного средства составил 10 лет.
Самые популярные модели б/у авто в июле:
- Volkswagen Golf – 1616 шт.;
- Renault Megane – 1234 шт.;
- Skoda Octavia – 929 шт.;
- Volkswagen Passat – 741 шт.;
- Nissan Leaf – 535 шт.;
- Ford Focus – 400 шт.;
- Volkswagen Touran – 384 шт.;
- Nissan Qashqai – 377 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 377 шт.;
- Audi A4 – 369 шт.
Всего с начала 2023 года украинцы зарегистрировали 106 тысяч машин с пробегом, импортированных из-за рубежа.
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