Украинцы все чаще выбирают дешевые авто: какие модели покупают

Импорт авто с пробегом вырос. Украинцы все чаще выбирают дешевые автомобили – традиционно предпочтения отдают б/у машинам, импортированным из-за рубежа.

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По данным Укравтопром, в июле 2023 года украинцы зарегистрировали 18,8 тысяч машин с пробегом, которые импортированы из других стран. Это количество на 9% превышает результаты июня.

Какие двигатели в б/у авто выбирают украинцы:

бензин – 44%;

дизель – 33%;

электромобили – 15%;

ГБО – 5%;

гибриды – 3%.

В целом статистика июля 2023 года стала рекордной по количеству импортированных б/у автомобилей в Украину за 11 месяцев. Средний возраст транспортного средства составил 10 лет.

Самые популярные модели б/у авто в июле:

Volkswagen Golf – 1616 шт.; Renault Megane – 1234 шт.; Skoda Octavia – 929 шт.; Volkswagen Passat – 741 шт.; Nissan Leaf – 535 шт.; Ford Focus – 400 шт.; Volkswagen Touran – 384 шт.; Nissan Qashqai – 377 шт.; Volkswagen Tiguan – 377 шт.; Audi A4 – 369 шт.

Всего с начала 2023 года украинцы зарегистрировали 106 тысяч машин с пробегом, импортированных из-за рубежа.

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