newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинцы все чаще выбирают дешевые авто: какие модели покупают

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,5 т.
octavia

Импорт авто с пробегом вырос. Украинцы все чаще выбирают дешевые автомобили – традиционно предпочтения отдают б/у машинам, импортированным из-за рубежа.

Видео дня

По данным Укравтопром, в июле 2023 года украинцы зарегистрировали 18,8 тысяч машин с пробегом, которые импортированы из других стран. Это количество на 9% превышает результаты июня.

Какие двигатели в б/у авто выбирают украинцы:

  • бензин – 44%;
  • дизель – 33%;
  • электромобили – 15%;
  • ГБО – 5%;
  • гибриды – 3%.

В целом статистика июля 2023 года стала рекордной по количеству импортированных б/у автомобилей в Украину за 11 месяцев. Средний возраст транспортного средства составил 10 лет.

volkswagen-passat-b6-foto2

Самые популярные модели б/у авто в июле:

  1. Volkswagen Golf – 1616 шт.;
  2. Renault Megane – 1234 шт.;
  3. Skoda Octavia – 929 шт.;
  4. Volkswagen Passat – 741 шт.;
  5. Nissan Leaf – 535 шт.;
  6. Ford Focus – 400 шт.;
  7. Volkswagen Touran – 384 шт.;
  8. Nissan Qashqai – 377 шт.;
  9. Volkswagen Tiguan – 377 шт.;
  10. Audi A4 – 369 шт.

Всего с начала 2023 года украинцы зарегистрировали 106 тысяч машин с пробегом, импортированных из-за рубежа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых выгодных для владения доступных автомобилях.