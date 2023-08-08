Какими доступными машинами выгоднее владеть: топ-10 авто
Зачастую самым выгодным во владении автомобилем оказывается вовсе не самый дешевый в обслуживании, а тот, который теряет в цене меньше всего. Это действительно выгодные машины, которые можно выгодно продать в дальнейшем.
Эксперты CarEdge составили список моделей, которые теряют самый маленький процент своей первоначальной цены спустя пять лет при перепродаже. От компактных хэтчбеков и седанов до пикапов и суперкаров.
Однако мы в OBOZREVATEL определили самые доступные из этих автомобилей. В рейтинге – популярные модели, которые выбирает большинство автомобилистов.
Самые выгодные для владения автомобили:
- Kia Rio (-15,2%);
- Honda Civic (-16%);
- Volkswagen Jetta (-16,7%);
- Toyota Prius (-17,1%);
- Honda CR-V (-17,7%);
- Subaru XV/Crosstrek (-18%);
- Subaru Impreza (-19%);
- Mazda MX-5 (-19,4%);
- Toyota Highlander (-20,6%);
- Toyota RAV4 (-21%).
Таким образом, в списке оказались модели с диапазоном потери стоимости за пять лет приблизительно 15-20% от изначальной цены. Эти модели можно наиболее выгодно продать, если через несколько лет потребуется это сделать. При этом через год или два после покупки машины из списка в цене потеряют еще меньше.
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