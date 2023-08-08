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Какими доступными машинами выгоднее владеть: топ-10 авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
87
Honda CR-V

Зачастую самым выгодным во владении автомобилем оказывается вовсе не самый дешевый в обслуживании, а тот, который теряет в цене меньше всего. Это действительно выгодные машины, которые можно выгодно продать в дальнейшем.

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Эксперты CarEdge составили список моделей, которые теряют самый маленький процент своей первоначальной цены спустя пять лет при перепродаже. От компактных хэтчбеков и седанов до пикапов и суперкаров.

Однако мы в OBOZREVATEL определили самые доступные из этих автомобилей. В рейтинге – популярные модели, которые выбирает большинство автомобилистов.

Kia Rio

Самые выгодные для владения автомобили:

  1. Kia Rio (-15,2%);
  2. Honda Civic (-16%);
  3. Volkswagen Jetta (-16,7%);
  4. Toyota Prius (-17,1%);
  5. Honda CR-V (-17,7%);
  6. Subaru XV/Crosstrek (-18%);
  7. Subaru Impreza (-19%);
  8. Mazda MX-5 (-19,4%);
  9. Toyota Highlander (-20,6%);
  10. Toyota RAV4 (-21%).

Таким образом, в списке оказались модели с диапазоном потери стоимости за пять лет приблизительно 15-20% от изначальной цены. Эти модели можно наиболее выгодно продать, если через несколько лет потребуется это сделать. При этом через год или два после покупки машины из списка в цене потеряют еще меньше.

OBOZREVATEL недавно рассказывал о доступных и практичных машинах с пробегом, которые стоит купить на вторичном рынке.