Какими доступными машинами выгоднее владеть: топ-10 авто

Зачастую самым выгодным во владении автомобилем оказывается вовсе не самый дешевый в обслуживании, а тот, который теряет в цене меньше всего. Это действительно выгодные машины, которые можно выгодно продать в дальнейшем.

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Эксперты CarEdge составили список моделей, которые теряют самый маленький процент своей первоначальной цены спустя пять лет при перепродаже. От компактных хэтчбеков и седанов до пикапов и суперкаров.

Однако мы в OBOZREVATEL определили самые доступные из этих автомобилей. В рейтинге – популярные модели, которые выбирает большинство автомобилистов.

Самые выгодные для владения автомобили:

Kia Rio (-15,2%); Honda Civic (-16%); Volkswagen Jetta (-16,7%); Toyota Prius (-17,1%); Honda CR-V (-17,7%); Subaru XV/Crosstrek (-18%); Subaru Impreza (-19%); Mazda MX-5 (-19,4%); Toyota Highlander (-20,6%); Toyota RAV4 (-21%).

Таким образом, в списке оказались модели с диапазоном потери стоимости за пять лет приблизительно 15-20% от изначальной цены. Эти модели можно наиболее выгодно продать, если через несколько лет потребуется это сделать. При этом через год или два после покупки машины из списка в цене потеряют еще меньше.

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