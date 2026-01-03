Украинцы побили более чем 10-летний рекорд на рынке новых автомобилей

Эксперты зафиксировали рекорд на рынке новых автомобилей. Ближайший результат был более 10 лет назад. Как всегда, в статистике продаж доминируют недорогие машины.

Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика определила топ-10 производителей.

В декабре 2025 года рынок новых машин составил 12,4 тыс. экземпляров. Это на 50% больше в сравнении с ноябрем и в 2,2 раза превышает прошлогодний результат.

Самые популярные новые автомобили в Украине:

BYD (3164 шт.); Volkswagen (1298 шт.); Toyota (1117 шт.); Skoda (969 шт.); ZEEKR (844 шт.); Renault (658 шт.); Honda (441 шт.); Hyundai (375 шт.); BMW (324 шт.); Audi (316 шт.).

