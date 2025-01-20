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Украинцы массово покупают эти машины: какие автомобили самые дешевые

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,0 т.
Audi 80

Спрос на б/у автомобили в Украине продолжает свой рост на фоне дорогих новых моделей. Украинцы отдают предпочтение машинам с пробегом и массово выбирают самые дешевые из них.

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Специалисты Института исследований авторынка нашли самые дешевые б/у машины на украинском вторичном рынке среди популярных автомобилей. Оказалось, что таких транспортных средств много.

Ранее отмечалось, что в 2024 году в Украине продажи автомобилей с пробегом заняли три четверти всего авторынка. За год поставили на учет более 220 тысяч б/у автомобилей, что на 4% превышает результат 2023 года.

Mazda 626

Самые дешевые б/у авто в Украине:

  1. ВАЗ 2101;
  2. ВАЗ 2103;
  3. ВАЗ 2105;
  4. ЗАЗ Таврия;
  5. ВАЗ 2106;
  6. Opel Kadett;
  7. Ford Sierra;
  8. ВАЗ 2104;
  9. ВАЗ 2108;
  10. Ford Escort;
  11. ВАЗ 2107;
  12. ЗАЗ Славута;
  13. Ford Scorpio;
  14. ВАЗ 2109;
  15. ВАЗ 21099;
  16. Mazda 626;
  17. Audi 80;
  18. Daewoo Nexia;
  19. Mazda 323;
  20. Chery Amulet.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о лучших практичных машинах на вторичном рынке.