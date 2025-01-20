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Украинцы массово покупают эти машины: какие автомобили самые дешевые
Спрос на б/у автомобили в Украине продолжает свой рост на фоне дорогих новых моделей. Украинцы отдают предпочтение машинам с пробегом и массово выбирают самые дешевые из них.
Специалисты Института исследований авторынка нашли самые дешевые б/у машины на украинском вторичном рынке среди популярных автомобилей. Оказалось, что таких транспортных средств много.
Ранее отмечалось, что в 2024 году в Украине продажи автомобилей с пробегом заняли три четверти всего авторынка. За год поставили на учет более 220 тысяч б/у автомобилей, что на 4% превышает результат 2023 года.
Самые дешевые б/у авто в Украине:
- ВАЗ 2101;
- ВАЗ 2103;
- ВАЗ 2105;
- ЗАЗ Таврия;
- ВАЗ 2106;
- Opel Kadett;
- Ford Sierra;
- ВАЗ 2104;
- ВАЗ 2108;
- Ford Escort;
- ВАЗ 2107;
- ЗАЗ Славута;
- Ford Scorpio;
- ВАЗ 2109;
- ВАЗ 21099;
- Mazda 626;
- Audi 80;
- Daewoo Nexia;
- Mazda 323;
- Chery Amulet.
Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о лучших практичных машинах на вторичном рынке.