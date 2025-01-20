Украинцы массово покупают эти машины: какие автомобили самые дешевые

Спрос на б/у автомобили в Украине продолжает свой рост на фоне дорогих новых моделей. Украинцы отдают предпочтение машинам с пробегом и массово выбирают самые дешевые из них.

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Специалисты Института исследований авторынка нашли самые дешевые б/у машины на украинском вторичном рынке среди популярных автомобилей. Оказалось, что таких транспортных средств много.

Ранее отмечалось, что в 2024 году в Украине продажи автомобилей с пробегом заняли три четверти всего авторынка. За год поставили на учет более 220 тысяч б/у автомобилей, что на 4% превышает результат 2023 года.

Самые дешевые б/у авто в Украине:

ВАЗ 2101; ВАЗ 2103; ВАЗ 2105; ЗАЗ Таврия; ВАЗ 2106; Opel Kadett; Ford Sierra; ВАЗ 2104; ВАЗ 2108; Ford Escort; ВАЗ 2107; ЗАЗ Славута; Ford Scorpio; ВАЗ 2109; ВАЗ 21099; Mazda 626; Audi 80; Daewoo Nexia; Mazda 323; Chery Amulet.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о лучших практичных машинах на вторичном рынке.