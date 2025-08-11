Видео дня
Украинцы массово покупают автомобили без ДВС: топ-10 моделей
В Украине опять увеличился спрос на недорогие электрокары. Покупателей привлекают модели машин без ДВС благодаря экономии, вдобавок сегмент представлен в основном доступными машинами из Китая.
Официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей. В основном такие автомобили завозят в страну сторонние продавцы. Статистику топ-10 бестселлеров приводит организация Укравтопром.
Появился список самых популярных EV в июле 2025 года. Украинцы купили более 7 тысяч электромобилей. Спрос увеличился на 47% относительно прошлогоднего июля.
Самые популярные новые электрокары в Украине:
- BYD Song Plus – 384 шт.;
- Honda e:NS1 – 206 шт.;
- Volkswagen ID.Unyx – 131 шт.;
- Zeekr 7X – 104 шт.;
- Audi Q4 e-tron – 89 шт.
Самые популярные б/у электромобили в Украине:
- Tesla Model Y – 733 шт.;
- Tesla Model 3 – 567 шт.;
- Nissan Leaf – 522 шт.;
- Kia Niro EV – 265 шт.;
- Hyundai Kona Electric – 226 шт.
