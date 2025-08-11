Украинцы массово покупают автомобили без ДВС: топ-10 моделей

В Украине опять увеличился спрос на недорогие электрокары. Покупателей привлекают модели машин без ДВС благодаря экономии, вдобавок сегмент представлен в основном доступными машинами из Китая.

Официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей. В основном такие автомобили завозят в страну сторонние продавцы. Статистику топ-10 бестселлеров приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных EV в июле 2025 года. Украинцы купили более 7 тысяч электромобилей. Спрос увеличился на 47% относительно прошлогоднего июля.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

BYD Song Plus – 384 шт.; Honda e:NS1 – 206 шт.; Volkswagen ID.Unyx – 131 шт.; Zeekr 7X – 104 шт.; Audi Q4 e-tron – 89 шт.

Самые популярные б/у электромобили в Украине:

Tesla Model Y – 733 шт.; Tesla Model 3 – 567 шт.; Nissan Leaf – 522 шт.; Kia Niro EV – 265 шт.; Hyundai Kona Electric – 226 шт.

