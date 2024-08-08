Очередная дешевка: новый автомобиль Neta удивил своими возможностями

Компания Hozon подготовила крупную практичную новинку, которая оказалась доступнее многих конкурентов. Универсал Neta S Wagon – очередной дешевый автомобиль из Китая, который в то же время удивил своими возможностями.

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Новый Hozon Neta S Wagon 2024 года – новая модификация модели Neta S. Машина отличается повышенной практичностью благодаря большому багажнику (593-1295 л). Цена Hozon Neta S Wagon – от 20 000 долларов. Фото автомобиля публикует CarNewsChina.

В продажу автомобиль отправится совсем скоро. Внешность в целом основана на седане, но, разумеется, здесь переработали заднюю часть. В остальном выглядит как любой другой "одноразовый" автомобиль из КНР, запоминать его дизайн необязательно.

Покупатели получат китайский автомобиль Hozon Neta S Wagon 2024 с несколькими силовыми установками. При этом на выбор доступны как электрические варианты, так и гибридное исполнение.

В первом случае есть модификации мощностью 272 или 503 л.с. с запасом хода до 700 км (это официальный показатель производителя, который имеет мало общего с реальностью).

Ранее OBOZ.UA рассказывал про стильный универсал на базе недорогой модели Mazda.