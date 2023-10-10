Украинский авторынок захватывают китайцы: ждем еще одну доступную модель. Фото

Похоже, китайские автопроизводители намерены захватить украинский рынок. Трудно вспомнить времена, когда в нашей стране появлялось столько же новинок из КНР. Доступный кроссовер JAC JS6 – одна из таких моделей.

Об автомобиле непосредственно рассказали на украинском сайте компании. Китайский кроссовер JAC JS6 – среднеразмерный автомобиль, приблизительно между Hyundai Tucson и Santa Fe.

Длина кузова составляет 4605 мм при колесной базе в 2720 мм, ширина равна 1890 мм, а высота – 1700 м. Багажник предлагает 670 л объема или 1080 л, если сложить задние кресла. Салон JAC JS6 – пятиместный.

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В дизайне машины ничего выдающегося нет. Выглядит как любой китайский кроссовер, на европейские модели этот автомобиль не похож.

Новый JAC JS6 приводится в движение бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 181 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Цена JAC JS6 в Украине – от 999 000 грн (27 000 долларов).

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