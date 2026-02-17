У самой дешевой модели Mercedes появилось несколько секретов

Mercedes работает над созданием своей новой самой дешевой модели начального уровня. У этого автомобиля уже появилось много секретов, поэтому будущая машина многих заинтересовала.

Видео дня

Немецкий производитель решил отказаться от ранних планов переключиться на продажи исключительно автомобилей высокого класса. Поэтому усилят акцент в том числе на более доступных машинах. Carscoops рассказывает про одну из таких моделей.

Mercedes создаст преемника моделям A-Class и B-Class в лице одного автомобиля. При этом новинка предложит уникальный формат, сочетающий черты кроссовера и минивэна. Производитель интригует и отмечает, что ничего подобного публика еще не видела.

Также отмечается, что новинка унаследует некоторые черты от кроссовера Mercedes GLA. В целом же стиль машины и ее концепция пока остаются секретами. В первую очередь новый Mercedes ориентируют на европейский рынок. Автомобиль ожидается к 2028 году.

Кроме этого автомобиля вместе с новым Mercedes GLA 3 поколения к пулу менее дорогих моделей производителя скоро присоединится младший брат Гелендвагена.

