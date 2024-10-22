У покупателей отбирают самые дешевые автомобили: что ждет авторынок

Несмотря на то, что в последнее время средние цены автомобилей снизились, производители решили отобрать у покупателей самые дешевые машины в ближайшем будущем. Это повлияет на авторынок.

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Детали сообщает Carscoops. Там обратили внимание на рынок США как на наиболее показательный регион, который является самым прибыльным и привлекательным для автопроизводителей.

Средняя цена нового автомобиля в США снизилась до 48 397 долларов. Однако сегмент самых дешевых автомобилей сокращается. Хотя покупатели проявляют к бюджетным машинам большой интерес. Даже в Америке.

Например, продажи Mitsubishi Mirage в США в 2024 году выросли на 114%, то есть увеличились более чем вдвое. С начала года компания реализовала 20 024 экземпляра бюджетной модели. Более популярной моделью оказался только кроссовер Mitsubishi Outlander с 35 629 экземплярами.

От этой модели решили отказаться и заменить другой машиной. Во всяком случае, такая информация сообщалась ранее. В Японии продажи уже свернули, в США сделают то же самое к 2025 году. В Европе место Space Star (местный вариант Mirage) займет базовый вариант Mitsubishi Colt, который теперь является копией Renault Clio.

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