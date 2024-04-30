У недорогих бестселлеров VW Golf и Octavia появился эффектный родственник. Фото

Компания SEAT подготовила модернизированную модель Cupra Leon под имиджевым брендом для 2024 года. В основе автомобиля – недорогие бестселлеры VW Golf и Skoda Octavia. Автомобили построены на общей платформе. Но Cupra оказался более эффектным родственником.

О рестайлинге модели Cupra Leon было известно некоторое время назад. Теперь машину показали на официальных фото. Хэтчбек продемонстрировали на сайте компании. В целом кузов остался без изменений. Новый Cupra Leon 2024 года сохранил силуэт и обтекаемые линии.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Здесь появились новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменили, обновили графику фонарей. Появились новые колесные диски и свежая палитра цветов кузова. В салоне изменилась отделка, появилось новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Leon 2024 сохранили разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Покупателям доступен диапазон 150-333 л.с. в зависимости от выбранной модификации.

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