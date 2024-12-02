У кроссовера Toyota RAV4 появилась недорогая альтернатива. Фото

Новый кроссовер Toyota bZ3C станет альтернативой Toyota RAV4. Этот недорогой электрический автомобиль готовят к серийному производству и выходу на рынок в 2025 году.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Электрический кроссовер Toyota bZ3C особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото ранее полностью рассекретили дизайн Toyota bZ3C. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Интересная деталь – динамичный силуэт модели. Благодаря такому решению у кроссовера получился спортивный эффектный стиль. По сравнению с концептом внешность машины почти не изменилась.

По размерам автомобиль напоминает Toyota bZ4X и RAV4, которые компания продает сейчас. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 272 л.с. Сообщается о запасе хода до 630 км в топовом исполнении. Ориентировочная цена Toyota bZ3C 2025 года – около 25 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новые модели VW – в том числе электрический кроссовер.