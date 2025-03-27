Трамп готовит новые тарифы на автомобили: какие недорогие модели подорожают
Президент США Дональд Трамп не оставил планов ввести крупные тарифы в 25% на новые автомобили, произведенные за пределами США. В первую очередь это коснется машин из Канады и Мексики. В особенности на этом фоне подорожают недорогие модели.
По информации Motor1, новые пошлины США на зарубежные машины приведут к росту цен на новые автомобили. Ранее сообщалось, что рост цен ожидается в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. Это существенная прибавка.
Какие недорогие автомобили подорожают после тарифов США:
- Acura ADX;
- Chevrolet Blazer;
- Chevrolet Equinox;
- Chevrolet Equinox EV;
- Ford Bronco Sport;
- Ford Maverick;
- Ford Mustang Mach-E;
- GMC Terrain;
- Honda CR-V Hybrid;
- Honda Civic Sedan;
- Honda HR-V;
- Hyundai Tucson;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia K4;
- Mazda CX-30;
- Mazda 3;
- Nissan Kicks;
- Nissan Sentra;
- Nissan Versa;
- Toyota RAV4;
- VW Jetta;
- VW Taos;
- VW Tiguan.
В списке представлены автомобили, которые производят в Мексике и Канаде и продают в США. Это наиболее чувствительные к тарифам модели, ведь они очень популярны на рынке. Однако пошлины, как ожидается, затронут все зарубежные машины – в том числе европейские, японские и корейские.
В администрации Трампа пока ничего не говорили о новых сроках введения тарифов – ожидается, что они вступят в силу 2 апреля. До этого введение пошлин откладывали два раза.
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