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Трамп готовит новые тарифы на автомобили: какие недорогие модели подорожают

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
306
Volkswagen Jetta

Президент США Дональд Трамп не оставил планов ввести крупные тарифы в 25% на новые автомобили, произведенные за пределами США. В первую очередь это коснется машин из Канады и Мексики. В особенности на этом фоне подорожают недорогие модели.

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По информации Motor1, новые пошлины США на зарубежные машины приведут к росту цен на новые автомобили. Ранее сообщалось, что рост цен ожидается в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. Это существенная прибавка.

Какие недорогие автомобили подорожают после тарифов США:

  • Acura ADX;
  • Chevrolet Blazer;
  • Chevrolet Equinox;
  • Chevrolet Equinox EV;
  • Ford Bronco Sport;
  • Ford Maverick;
  • Ford Mustang Mach-E;
  • GMC Terrain;
  • Honda CR-V Hybrid;
  • Honda Civic Sedan;
  • Honda HR-V;
  • Hyundai Tucson;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia K4;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda 3;
  • Nissan Kicks;
  • Nissan Sentra;
  • Nissan Versa;
  • Toyota RAV4;
  • VW Jetta;
  • VW Taos;
  • VW Tiguan.
Nissan Versa

В списке представлены автомобили, которые производят в Мексике и Канаде и продают в США. Это наиболее чувствительные к тарифам модели, ведь они очень популярны на рынке. Однако пошлины, как ожидается, затронут все зарубежные машины – в том числе европейские, японские и корейские.

В администрации Трампа пока ничего не говорили о новых сроках введения тарифов – ожидается, что они вступят в силу 2 апреля. До этого введение пошлин откладывали два раза.

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