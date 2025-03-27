Трамп готовит новые тарифы на автомобили: какие недорогие модели подорожают

Президент США Дональд Трамп не оставил планов ввести крупные тарифы в 25% на новые автомобили, произведенные за пределами США. В первую очередь это коснется машин из Канады и Мексики. В особенности на этом фоне подорожают недорогие модели.

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По информации Motor1, новые пошлины США на зарубежные машины приведут к росту цен на новые автомобили. Ранее сообщалось, что рост цен ожидается в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. Это существенная прибавка.

Какие недорогие автомобили подорожают после тарифов США:

Acura ADX;

Chevrolet Blazer;

Chevrolet Equinox;

Chevrolet Equinox EV;

Ford Bronco Sport;

Ford Maverick;

Ford Mustang Mach-E;

GMC Terrain;

Honda CR-V Hybrid;

Honda Civic Sedan;

Honda HR-V;

Hyundai Tucson;

Hyundai Santa Fe;

Kia K4;

Mazda CX-30;

Mazda 3;

Nissan Kicks;

Nissan Sentra;

Nissan Versa;

Toyota RAV4;

VW Jetta;

VW Taos;

VW Tiguan.

В списке представлены автомобили, которые производят в Мексике и Канаде и продают в США. Это наиболее чувствительные к тарифам модели, ведь они очень популярны на рынке. Однако пошлины, как ожидается, затронут все зарубежные машины – в том числе европейские, японские и корейские.

В администрации Трампа пока ничего не говорили о новых сроках введения тарифов – ожидается, что они вступят в силу 2 апреля. До этого введение пошлин откладывали два раза.

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