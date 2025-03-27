Недорогого соперника Nissan Leaf от Chevrolet все ждут: каким он будет

Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года опять будет соперничать с Nissan Leaf, который уже показали на первых официальных фото в третьем поколении. Электрокар Bolt все ждут, уже почти известно, каким он будет.

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Уже можно посмотреть, какой может быть новая модель. На канале TALKWHEELS показали вариант дизайна модели Bolt, хотя официальную информацию о внешности EV пока не раскрывали.

Ранее ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новый экономичный автомобиль для семьи от GM.