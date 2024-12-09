Toyota создала большой кроссовер вдвое дешевле Дастера. Фото

Новый большой кроссовер Toyota bZ3X 2025 модельного года – электрическая модель, которая оказалась крупнее бюджетного кроссовера "Дастер" и вдвое дешевле. Недорогой автомобиль готовят к серийному производству и выходу на рынок.

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Детали о японской новинке сообщает CarNewsChina. Электромобиль Toyota bZ3X особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая активность в попытках предложить покупателям доступные EV.

Дизайн новой Toyota bZ3X 2025 уже полностью рассекретили официально. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

По размерам автомобиль крупнее Toyota bZ4X и RAV4, которые компания продает сейчас. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л. с. Запас хода – 400 км в базовом исполнении и 600 км в топовой модификации. Цена Toyota bZ3X – от 13 800 долларов.

В скором времени производитель расширит линейку своих электрокаров другими кроссоверами. К старту продаж готовят пупеобразный bZ3C и компактную модель.

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