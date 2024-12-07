Новый Duster назвали лучшим автомобилем года – модель уже появилась в Украине

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения отправился на европейский рынок и уже появился в Украине как Renault Duster 2025. Автомобиль назвали лучшим автомобилем года.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, специалисты Top Gear выбрали новый Dacia Duster лучшим универсальным автомобилем 2024 года. Эксперты отметили, что эта машина предлагает максимальное количество полезных качеств, если вам нужна только один автомобиль.

Новый Duster 2024 года выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. На предшественника модель совсем не похожа.

Двигатели Renault Duster в Украине:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,3 л (150 л.с.);

турбодизель 1,5 л (115 л.с.).

Цена Renault Duster 2024 года в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, новый недорогой внедорожник Peugeot рассекретили официально.