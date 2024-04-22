Недорогой и практичный: самый вместительный внедорожник Kia показали в сети

Новая модель Kia Tasman 2025 года – недорогой и практичный внедорожник с очень вместительным багажником. Автомобиль готовят к премьере, а пока долгожданную модель показали в сети на дороге.

На данный момент большой внедорожник Kia Tasman еще держат в секрете (пока официально подтвердили только название), а дизайн не раскрывают. Большой корейский пикап продемонстрировали на канале KindelAuto в YouTube.

Машину ранее замечали в компании пикапа Ford Ranger Raptor. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте. А теперь машину вывели на дорожные испытания в США.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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