Новый недорогой кроссовер Mazda вместо CX-5 вызвал ажиотаж. Фото

Вместо популярного недорогого кроссовера Mazda CX-5 некоторые покупатели теперь предпочтут доступный электромобиль Mazda EZ-60. Автомобиль после дебюта вызвал настоящий ажиотаж.

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Подробности стали известны Carscoops. После премьеры Mazda EZ-60 2026 модельного года на Автошоу в Шанхае на автомобиль поступило более 18 000 предварительных заказов от китайских покупателей.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Ориентировочная цена Mazda EZ-60 – в диапазоне 20-25 тысяч долларов за базовое исполнение для Китая. В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e, но станет дороже.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о главных фишках нового недорогого кроссовера Toyota RAV4 6 поколения.