Самый практичный вариант VW Tiguan показали на новых фото

Новый большой кроссовер VW Tayron фактически является самым практичным вариантом недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan 3 поколения. Долгожданную машину показали на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, скоро большой кроссовер Volkswagen Tayron выйдет на украинский рынок. Но это глобальная модель, которая уже появилась в Европе. И именно в таком виде модель VW будут продавать также в США, но под именем Tiguan.

Новая модель Volkswagen Tayron заменила 7-местный вариант Tiguan Allspace. В целом у машин Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предлагает практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

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