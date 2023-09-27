Toyota показала доступный экономичный кроссовер на базе Corolla. Фото

Toyota показала новую модификацию доступного кроссовера Corolla Cross. Особый автомобиль получил название Nightshade и оказался экономичным благодаря гибридной силовой установке. Скоро новинка отправится в продажу, можно изучить ее в деталях на фото.

Машину показали на сайте Autoevolution. В первую очередь новая Toyota Corolla Cross Nightshade отличается от стандартного кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил три цвета для кузова на выбор: Jet Black (черный), Barcelona Red (красный) и Celestite Grey (серый).

Акцентами выступили черные колесные диски диаметром 18 дюймов. Логотипы, декор и рейлинги на крыше также выполнили в темном цвете.

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В оснащение Toyota Corolla Cross Nightshade включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

За экономичность (комбинированный расход топлива составляет 5,6 л/100 км) отвечает гибридная силовая установка на базе бензинового мотора объемом 2 л, в паре с которым работает электродвигатель. Суммарная мощность – 196 л.с.

Цена Toyota Corolla Cross Nightshade – приблизительно 30 000 долларов.

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