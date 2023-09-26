Недорогой бестселлер: новую Toyota Camry 2024 года показали в сети. Фото

Новую Toyota Camry 2024 года случайно показали в сети. Автомобиль еще не представили официально, но мы уже можем рассмотреть новинку в деталях. Нет никаких сомнений, что и после смены поколения большой японский седан останется бестселлером, который оценят покупатели недорогого бизнес-класса.

На официальном канале Toyota в YouTube опубликовали ролик, который посвящен актуальной модели Toyota Camry 70 (восьмое поколение). При этом на видео мелькнул преемник. Ролик уже удалили, но у Carsoops остался скриншот.

На нем показали большой седан, который удивительно похож на ранние рендеры середины 2022 года от Theottle. Видимо, автор получил в свое время очень правдоподобные утечки, на основе которых и создал свой вариант дизайна.

Видео дня

Судя по всему, новая Toyota Camry 9 поколения будет выглядеть именно так. С огромной трапецией решетки в бампере, фарами в виде бумеранга с тонкими полосками ДХО, и сложной пластикой кузова.

Ожидается, что седан немного увеличится в размерах. Таким образом длина кузова даже может превысить 5 м. Из линейки уберут самый мощный V6. Гибридный вариант останется. Премьера состоится в конце 2023 или начале 2024 года.

OBOZREVATEL ранее показывал новую Toyota RAV4, которая прошла через модернизацию.