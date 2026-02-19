Самый дешевый кроссовер BMW показали с эффектным дизайном

Новый BMW X1 скоро дебютирует как автомобиль на роль самого дешевого кроссовера бренда. Машину официально все еще держат в секрете, но вариант эффектного дизайна уже показали в сети.

На канале LUXYCAR подготовили свой взгляд на новую BMW X1 2027 модельного года. Проект выглядит действительно смело и привлекает внимание. Хотя известно, что серийный автомобиль получит совершенно другую внешность.

Автомобиль постепенно готовят к премьере вместе с электромобилем BMW iX1 2027 года – над модификацией EV производитель работает параллельно. Ожидается, что модель BMW X1 получит внешность в новом стиле Neue Klasse. Этот дизайн с отсылками к классическим BMW впоследствии распространится на всю линейку автомобилей компании.

Множество новых элементов были заметны в дизайне, даже несмотря на маскировку на кузове тестовых прототипов. Появятся другие бамперы, измененная светотехника и фирменная сдвоенная фальшрадиаторная решетка, которая теперь будет представлена компактными отверстиями вертикальной ориентации.

Фактически, прототипом дизайна BMW X1 2027 года стал новый электрический кроссовер BMW iX3. Именно этот автомобиль первым примерил стилистику Neue Klasse. Ее же вот-вот продемонстрирует и новая BMW 3 series, которую тоже готовят к дебюту.

