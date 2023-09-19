Toyota отказалась от своего самого дешевого пикапа, несмотря на запросы рынка

Toyota отказалась от идеи создать свой самый дешевый пикап. В то же время дилеры, которые реагируют на запросы рынка, просили японскую компанию разработать подобную модель.

Об этом стало известно Motor1. Североамериканские дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, направляли запрос Toyota создать новую машину.

На рынке потенциальная новика могла бы составить конкуренцию Ford Maverick, который стоит от 23 000 долларов и разлетается как горячие пирожки. Toyota же просто наблюдала за успехом новой модели со стороны.

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Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Hyundai Santa Cruz уже присоединился к соперничеству с Ford.

Ранее появлялась информация о планах компании создать пикап на базе Toyota Corolla. Но такой машины в перспективе нет. Приближенные к производителю источники сообщают, что ничего подобного не предвидится. Возможно компания изменит свое мнение со временем.

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