Kia сделала круче своего недорого соперника VW Golf. Фото

Новую модель Kia EV4 2025 года позиционируют как соперника недорогих практичных автомобилей. Среди них есть даже VW Golf, однако корейская машина получила электрическую силовую установку. Теперь ее сделали круче.

Видео дня

Эта современная модель с футуристичным дизайном стала мощнее и эффектнее в новой модификации. Производитель показал на первых фото Kia EV4 GT 2026 модельного года.

В целом внешность автомобиля основана на стандартной модели. Но произошли изменения в бамперах и появились новые колесные диски. Таким образом внешность сделали немного агрессивнее. Новый электрокар Kia EV4 GT – топовое исполнение, которое возглавит линейку модели.

Ожидается и увеличенная мощность силовой установки. Ранее сообщалось о полном приводе и двух электромоторах, которые предложат около 400 л.с.

Купить Kia EV4 в стандартном исполнении можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек. В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

OBOZ.UA уже показывал новый бюджетный кроссовер Hyundai.