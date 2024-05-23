Toyota не хочет продавать дешевую модель для соперничества с Ford. Фото

Toyota сейчас не рассматривает создание нового недорогого внедорожника для конкуренции с Ford Maverick. На такой автомобиль ранее намекал электрический концепт Toyota EPU, однако положительного решения в японской компании не приняли.

Как сообщает Motor1, руководство Toyota не планирует выводить на рынок подобный автомобиль. Хотя изучать сегмент продолжают. Впрочем, все автопроизводители всегда изучают все сегменты, ни о чем конкретном это не говорит.

При этом в североамериканском отделении компании давно настаивают на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

На рынке потенциальная новинка могла бы составить конкуренцию Ford Maverick, который стоит от 25 000 долларов и разлетается как горячие пирожки. Toyota же просто наблюдала за успехом новой модели со стороны.

Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Например, Hyundai Santa Cruz уже представили в обновленном виде для усиленного соперничества с Ford.

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