Toyota готовит крутой внедорожник дешевле RAV4. Фото

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250, который пришел на смену Prado, показал новый стиль для самых крепких моделей компании. С похожей внешностью японцы готовят новую модель – Toyota Land Cruiser FJ, и она окажется дешевле кроссовера RAV4.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой дешевой моделью Land Cruiser. По данным BestCarWeb, японская компания представит автомобиль в конце 2024 года. Ожидается, что маленький Toyota Land Cruiser отправится на рынок в 2025 году.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ранее предполагалось, что недорогой внедорожник назовут Land Hopper (это название недавно запатентовали). Но в итоге это имя досталось электрическому самокату.

Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит бензиновые двигатели внутреннего сгорания классической конструкции. Цена Toyota Land Cruiser FJ – от 23 100 долларов, но это пока предварительная цифра.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Ранее OBOZ.UA показывал новую бюджетную модель для семьи от Chevrolet.