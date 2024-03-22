Chevrolet представила новый бюджетник крупнее и дешевле "Дастера". Фото

Бюджетник Chevrolet Spin – новая практичная модель 2024 года для большой семьи. Недорогой автомобиль получился крупнее и вместительнее Рено Дастер, а с учетом оснащения даже дешевле.

О новинке сообщает официальный сайт автопроизводителя. Новый Chevrolet Spin является модернизированным минивэном, который появился в 2012 году. Теперь пришло время провести плановое обновление.

После рестайлинга автомобиль получил сильно переработанную переднюю часть. Именно здесь сосредоточены основные изменения. Появилась новая крупная решетка и другой бампер, изменилось декоративное оформление хромированными элементами, установлены эффектные фары.

Салон Chevrolet Spin 2024 модельного года получил современное оснащение. На передней панели установили крупный сенсорный монитор информационно-развлекательной системы. А перед водителем появился цифровой щиток приборов.

Покупатели смогут выбрать машину с 7-местной конфигурацией интерьера. В максимальной комплектации есть точка доступа Wi-Fi и камера заднего вида.

Минивэн Chevrolet Spin предлагается с 1,8-литровым бензиновым мотором, который выдает 111 л.с. Привод у автомобиля исключительно передний. Цена – от 21 500 долларов.

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