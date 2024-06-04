Toyota готовит доступный автомобиль "для души": что известно о машине

Компания Toyota хочет вернуть в производство доступную модель "для души", которая порадует покупателей ярким дизайном и азартными ходовыми повадками. Эта модель известна многим как спортивное купе Celica. Без малого 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь стало известно о возрождении.

Об этом сообщает Carscoops. В компании ранее уже намекали на возвращение Toyota Celica. Теперь стало известно, что премьера новой машины может состояться в начале 2025 года.

От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. По-видимому, новая Toyota Celica 8 поколения не рассматривается на данный момент как электромобиль. Но строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому машину могли бы выпустить на рынок с гибридной силовой установкой.

С другой стороны, этому противоречит информация о возможном двигателе – четырехцилиндровом агрегате объемом 2 л. Более того, силовая установка упоминается в связке с полным приводом.

Также не стоит отказываться от более мощного варианта в рамках линейки Gazoo Racing (Toyota GR). Если, конечно, базовую модель не решат изначально предлагать под этим бэйджем.

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