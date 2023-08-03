Toyota Corolla превратят в дешевое практичное авто: первые детали

Семейство модели Toyota Corolla пополнится новой дешевой моделью. Появились первые детали о перспективной разработке. Автомобиль превратят в очень практичную машину для самых хозяйственных покупателей.

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Об этом сообщает Motor1 и показывает рендеры от Kleber Silva, которые намекают на возможный дизайн автомобиля. Это работы стороннего художника, они не имеют отношения к автопроизводителю, ведь дизайн модели еще не утвержден.

Известно, что новинку с кузовом пикап планируют построить на базе недорогого кроссовера Toyota Corolla Cross. То есть машина не получит рамную конструкцию, как у крупных пикапов.

Это напоминает похожие по размеру "легковые" пикапы Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, с которыми новой Toyota Corolla предстоит соперничать. Они также базируются на компактных кроссоверах – Kuga и Tucson соответственно.

Производство могут наладить в США. Ожидается, что на рынок перспективная модель выйдет не ранее 2027 года. К тому моменту может появиться следующее поколение семейства Toyota Corolla, как и у ее конкурентов. Для эффективного соперничества новинка должна получить базовый ценник в диапазоне 20 000-30 000 долларов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новых внедорожниках Toyota. Их выполнили в стиле Land Cruiser.