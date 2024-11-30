Топовый вариант недорогой модели Skoda для семьи показали в деталях

Новый кроссовер Skoda Kodiaq RS 2025 модельного года – топовый вариант знаменитой недорогой модели для семьи, которая очень нравится поклонникам чешского бренда. Это мощный и во всех смыслах более крутой вариант, который показали в деталях в сети.

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Спортивный Skoda Kodiaq RS 2 поколения показывает Autogefühl. Автомобиль ранее выехал на дороги для ходовых испытаний. А теперь мы может рассмотреть внешность новинки в подробностях.

От стандартной машины спортивный кроссовер отличается более агрессивным дизайном бамперов и уникальными колесными дисками. Под капотом – двигатель VW Golf GTI мощностью 265 л.с.

Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической КПП в составе полноприводной трансмиссии. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. На выбор доступны конфигурации с салоном на 5 или 7 мест. В интерьере Skoda Kodiaq RS появилась новая отделка и спортивные кресла.

Ранее стандартный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

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