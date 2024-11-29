Недорогую модель Subaru с мощным мотором показали на новых фото

Мощный седан Subaru WRX 2025 модельного года полностью рассекретили и показали на официальных фото. Спорткар с привлекательной ценой готов к выходу на рынок.

Видео дня

Это модернизированный вариант известной модели Subaru для 2025 года. Как напоминает OBOZ.UA, новый WRX отправится в продажу по цене от 35 750 долларов. И это отличный результат с учетом возможностей спортивного седана.

От предыдущей модели новинка отличается некоторыми доработками и является фактически модернизированным вариантом. В дизайне произошли небольшие изменения в отношении декоративных элементов, а в палитре появился новый фиолетовый металлик Galaxy Purple для кузова.

Минимальные изменения произошли и в салоне Subaru WRX 2025 на уровне обновленной отделки и декора. Некоторые модификации модели получили тормозную систему Brembo и регулируемые амортизаторы.

При этом в любой комплектации 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель Subaru WRX выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть полный привод.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую практичную модель VW.