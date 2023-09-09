Топ-5 лучших новых китайских электромобилей, которые скоро появятся в Европе

На рынке традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Китай занимает далеко не лидерские позиции. А вот волну бурного развития индустрии электрокаров страна, похоже, сможет оседлать. Так Шанхайский автосалон этого года продемонстрировал не только успехи китайских автобрендов в строительстве электромобилей, но и намерение заполнить ими европейский рынок.

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Euronews собрали пятерку лучших китайских моделей с электрическим двигателем, которые уже в скором времени должны появиться в Европе. Они порадуют не только мощностью и комплектацией, но и ценой.

HiPhi X

Автобренд HiPhi называют одним из самых инновационных в Китае производителей электромобилей. И он представил полностью электрический внедорожник, который должен составить конкуренцию Tesla Model X, Audi Q8 e-tron и BMW iX.

Емкость аккумулятора HiPhi X составляет 97 кВтч. Он питает два двигателя, расположенных спереди и сзади, и обеспечивает максимальный запас хода 460 км. В начале продаж покупатели смогут выбирать между четырехместной и шестиместной комплектацией. Фишкой модели являются фары, способные проектировать изображения, даже фильмы, и автоматически открывающиеся без прикосновения двери. Пока заказы на электромобиль уже принимаются в Германии и Норвегии, но до конца года бренд планирует вывести его и на другие европейские рынки.

BYD Seal

Бренд BYD уже отличился электрическими внедорожником Atto 3 и хэтчбеком Dolphin. На очереди – седан Seal. Его называют конкурентом Tesla Model 3, BMW i4, Polestar 2 и Hyundai Ioniq 6.

Китайский бренд предлагает авто с передним и задним приводом. Оба варианта будут иметь батарею на 82,5 кВтч, но запас хода у них будет разный. Заднеприводный Seal сможет пройти на одной зарядке 570 км, а переднеприводный – 520 км. Более низкую цену седану обеспечит технология литий-железо-фосфатного аккумулятора, который не содержит кобальта и дешевле в производстве, чем стандартные литий-ионные модели.

MG Cyberster

Бренд MG – один из самых успешных в Европе китайских производителей электромобилей. Cyberster станет полностью электрическим двухместным спорткаром, который уже представили на автосалоне в Мюнхене. Это будет долгожданное возвращение бренда к производству спортивных автомобилей – в последнее время MG больше фокусировался на недорогих семейных электромобилях.

По размерам Cyberster сопоставим с BMW Z4 или Jaguar F-Type. Ожидается, что запас хода составит до 480 км, а сам спорткар будет доступен в задне- и полноприводной версиях.

Zeekr X

Бренд Zeekr входит в Geely Group, которая также владеет Volvo, Polestar и Lotus. Уже этой осенью компания, основанная всего два года назад, начнет поставлять в Европу свои флагманские модели – Zeekr 001 и Zeekr X.

Zeekr X – это небольшой электрический кроссовер, который сравнивают со Smart #1 и Volvo EX30. На старте продаж будут доступны две версии – с одним мотором и двумя. Аккумуляторная батарея модели будет иметь емкость 69 кВт/ч, а анонсированный запас хода составит до 440 км. Предзаказ на Zeekr X уже доступен в Нидерландах и Швеции. До конца года модель должна выйти на другие рынки Европы.

Nio EL6

Бренд электромобилей Nio, основанный еще в 2014 году, называют китайским ответом Tesla. Его новинка, внедорожник EL6 составит конкуренцию Tesla Model Y и BMW iX3. Фишкой модели станет технология замены аккумулятора.

Производитель решил снизить цену на авто, исключив стоимость аккумулятора из общей стоимости EL6. Это сделает модель более доступной широкому кругу покупателей. Идея состоит в том, что водитель будет просто устанавливать на свой электрокар заряженный аккумулятор, который будет брать на станции зарядки. Весь процесс займет 5 минут. Когда аккумулятор разрядится, его можно будет просто заменить свежим. Такой подход должен решить проблему передвижения на дальние расстояния, зарядку машины в домашних условиях и долговечность аккумулятора. Впрочем, бренду придется создать широкую сеть таких станций. Сейчас их в Европе всего 16. Заказы на EL6 уже принимаются в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании и Норвегии.

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