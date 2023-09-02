В чем главные отличия электрокаров от обычных авто: сравнение

Едва ли не каждый процесс выбора нового авто сейчас начинается с вопроса – бензиновое брать или переходить на электричество. Электрокары на наших дорогах пока остаются относительной редкостью, а водители, которые могли бы поделиться опытом их использования, еще не так много.

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Издание CNet рассказало о ключевых отличиях. И развеяло основные сомнения относительно электрокарах. Впрочем, назвало и некоторые сопутствующие недостатки.

Заправка

Заправить электрокар не сложнее, чем зарядить смартфон. Вы просто подключаете его к розетке и ждете, пока аккумулятор наполнится энергией. Так можно вечером приехать домой, вставить зарядное устройство в соответствующий разъем и к утру иметь полностью готовое к работе авто. Ехать в специальное место, как АЗС для бензиновой машины, не придется.

Для передвижения по городу этого, как правило, более чем достаточно, ведь современные электромобили имеют неплохой запас хода, которого хватит даже живущим за городом. А вот более продолжительное путешествие на таком авто придется планировать тщательнее. В частности, в Украине, где заправки для электромобилей еще не слишком распространены. Также это может стать проблемой для людей, проживающих не в особняках, а в многоквартирных домах. В таком случае часто приходится тянуть из квартиры несколько удлинителей, чтобы подключить автомобиль к розетке.

Бесшумность

В отличие от двигателя внутреннего сгорания электрический радует практически бесшумной работой. Водители электрокаров утверждают, что это делает опыт передвижения даже в недорогой модели очень приятным. Электродвигателям часто не нужны сложные трансмиссии, и они не тратят время, чтобы набрать обороты для выработки мощности. Это хорошо влияет на управляемость и ускорение, особенно в условиях города.

Для пешеходов, привыкших к шумным бензиновым авто, в этом есть своя проблема. Иногда они могут не услышать подъезжающий сзади электромобиль. А это создает дополнительную опасность. Поэтому некоторые изготовители начали устанавливать на свои машины системы, имитирующие звук обычного двигателя.

Внутреннее пространство

Одним из самых больших преимуществ электромобилей, которые были созданы с нуля, а не переоборудованы из более старого бензинового авто или гибридов, является то, что они часто имеют больше свободного пространства в салоне. Без необходимости размещать громоздкие узлы как двигатель или трансмиссия, дизайнеры могут оставить дополнительное место для пассажиров и багажа. Или даже выделить дополнительное место для хранения вещей под капотом.

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