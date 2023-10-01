Топ-5 лучших компактных седанов, которые будут популярны в 2024 году

Компактные, но стильные и качественные седаны имеют множество преимуществ. Эти модели, как правило, предлагают более низкие затраты на топливо, более дешевую среднюю стоимость покупки и доступное техническое обслуживание. При небольших габаритах седанов автопроизводители обнаружили креативные способы обеспечить комфортное пространство и организацию наполнения салона.

В связи с тем, что рост стоимости горючего становится топ-темой во всем мире, высокая экономия топлива, присущая многим компактным автомобилям, является весьма привлекательной для покупателей. Издание Study Finds обнародовало рейтинг лучших компактных седанов.

Honda Civic

Эксперты назвали Honda Civic квинтэссенцией компактного автомобиля. Honda Civic уже более 50 лет уверенно удерживает место на вершине экспертных рейтингов. Модель 2024 идеально сочетает в себе безопасность и стиль. Honda является лидером в своем сегменте и имеет многолетнюю репутацию по надежности, стоимости и эффективности. Управлять этим автомобилем – одно удовольствие, независимо от того, едете ли вы на работу или в далекое путешествие.

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Honda Civic имеет много внутреннего пространства, приятную производительность и почти все новейшие технологии и функции для помощи водителю. Есть даже высокопроизводительная версия Type R с мощностью 315 лошадиных сил.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra – доступный автомобиль с поразительными технологиями, низкими расходами бензина и высокой производительностью. Благодаря привлекательному интерьеру и экстерьеру Elantra заслужила одобрение экспертов. Модель предлагает сочетание высокотехнологичных функций, экономичных двигателей и многих стандартных функций.

Hyundai Elantra получил звание самого безопасного автомобиля от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Авто наградили максимальным 5-звездным общим баллом от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Несмотря на небольшие размеры, Elantra справляется с ухабистыми дорогами лучше, чем можно ожидать.

Toyota Corolla

Toyota Corolla – неоспоримая классика. С 1966 года она стала эталоном безопасного, надежного и практичного автомобиля. 12-е поколение Corolla опирается на эту репутацию, а также на сочетание стиля и технологий. Corolla – один из компактных автомобилей, обеспечивший полный набор технологий безопасности и помощи водителю.

Мазда 3

Mazda 3 – идеальный выбор для людей, которые всегда хотят себе все лучшее, но имеют ограниченный бюджет. Это качественный компактный автомобиль со всем необходимым базовым оборудованием и многими "наворотами". Как говорит Car and Driver: "интерьеры верхних комплектаций украшены стильными материалами, передающими ощущение качества, с которым не могут сравниться конкуренты, такие как Honda Civic и Hyundai Elantra". Road & Track назвал Mazda 3 "самым красивым компактным самым красивым компактным автомобилем на сегодняшний день". Авто выглядит действительно роскошно.

Kia Forte

В отличие от многих других классических автомобилей в этом списке, Forte не входит в число первых компактных автомобилей, которые приходят в голову. Но это не значит, что модель не может "идти в ногу" с конкурентами.

В сочетании с экономией топлива и высокой производительностью комплектации GT Forte обеспечивает убедительную стоимость. Как отмечает US News: "Forte – отличный выбор, если вы ищете компактный автомобиль с экономным потреблением топлива и богатым набором функций. Он также обеспечивает достаточное пространство для комфортных поездок".

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