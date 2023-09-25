Роскошные и дешевые автомобили: эксперты назвали интересные б/у машины

Эксперты определили лучшие премиальные б/у автомобили. В центре внимания – роскошь, стиль и низкая стоимость. По мнению специалистов, эти машины опережают своих конкурентов по набору многих качеств.

Лучшие модели на вторичке назвали в Autocar. Раньше эти машины были довольно дорогими, теперь сильно подешевели на вторичном рынке. Отличная новость для тех, кто хочет приобщиться к премиальным стильным автомобилям по низкой цене.

Лучшие премиальные б/у авто:

Mini Cooper S Goodwood (2012); Jaguar Daimler Double Six (1994 – 1997); BMW 5 Series GT (2010 – 2016); Lexus GS 450H (2006 – 2009); Skoda Superb (2008 – 2015); Rover 75 (1999 – 2005); Honda Legend (2005 – 2012); Audi A6 (2004 – 2011).

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Mini Cooper S Goodwood – редкая модификация знаменитого хэтчбека. И без того машина известна своим качеством и премиальным позиционированием. Однако особое исполнение добавляет нотки исключительности.

Skoda Superb и в новом виде не слишком дорогой автомобиль. Но это не мешает машине ощущаться качественно и даже в чем-то премиально. Низкая цена на вторичном рынке делает модель еще привлекательнее.

Audi A6 сразу показывает, что ее владелец знает толк в немецком автопроме. Будьте внимательны при покупке и сумеете найти лучший экземпляр.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях с ГБО в Украине, которые можно купить за 5000 долларов.