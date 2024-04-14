Топ-5 лучших электромобилей, от которых вы никогда не захотите избавиться

Рынок электромобилей быстро развивается. Появляются новые модели, предлагающие лучший запас хода, большую мощность и больше функций, чем когда-либо раньше.

Электротранспорт отличается не только экологичностью, но и тем, что у него меньше подвижных частей, а значит, он медленнее изнашивается. Издание 247WALLst подготовило список лучших моделей, которые вас точно поразят.

Chevy Bolt

С момента появления в 2016 году Chevy Bolt достойно зарекомендовал себя на рынке экологичного транспорта. Считается, что он способен проехать не менее 480 000 км до капитального ремонта. Кроме того, автомобиль имеет приличный запас хода в 410 км.

К сожалению, производство Chevy Bolt прекратилось в 2023 году. Пока неизвестно, планирует ли компания выпускать новую модель, но даже покупка подержанного авто не заставит вас пожалеть о своем решении.

BMW i3

BMW i3 был снят с производства после модели 2021 года из-за его небольших размеров и ограниченного ассортимента, но если вам не нужно ездить на дальние расстояния, то подержанная модель вполне вас удовлетворит.

Автомобиль может проехать без существенных износов примерно 720 000 километров, так что если запас хода в 246 километров вас не беспокоит, стоит обратить на него внимание.

Kia EV6

Kia EV6 – это компактный внедорожник, знаменующий выход Kia на рынок электромобилей. Автомобиль имеет отличный запас хода примерно в 500 км.

Анализ батареи, двигателя и трансмиссии показывает, что Kia EV6 может достичь отметки в 805 000 км за весь срок службы перед тем, как потребовать капитального ремонта.

Tesla Model S

Седан Tesla Model S вышел на рынок в 2012 году и с тех пор пользуется спросом. Его запас хода составляет 650 км.

Постоянное усовершенствование аккумуляторных технологий автомобилей Tesla и неофициальные данные потребителей свидетельствуют о том, что автомобиль может без проблем проехать около 805 000 км за весь срок службы. Учитывая это, он дороже других электромобилей в этом списке.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 является одной из самых доступных Tesla на рынке. Авто имеет отличный запас хода в 550 км на полном заряде.

Известно, что Model 3 может проехать около 805 тысяч км без существенных поломок, однако Tesla утверждает, что они могут увеличить этот пробег в два раза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об авто, которые кажутся дорогими, но оказываются более выгодными, ведь редко нуждаются в ремонте.

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