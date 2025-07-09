Топ-10 новых автомобилей 2025 года: недорогие машины от экспертов
На рынке новых машин якобы грядет исчезновение недорогих предложений. Но эксперты нашли по-настоящему доступные автомобили среди новых моделей 2025 года и назвали 10 таковых.
Многие сегодня часто выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В Motor1 сформировали список недорогих моделей, которые не разорят покупателя. Это в основном седаны и хэтчбеки.
Самые дешевые автомобили 2025 года:
- Nissan Versa;
- Nissan Sentra;
- Kia K4;
- Hyundai Elantra;
- Toyota Corolla;
- Volkswagen Jetta;
- Mazda 3;
- Subaru Impreza;
- Honda Civic;
- Chevrolet Malibu.
Это современные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 20 000 долларов. На этих машинах удобно ездить, и такие модели практичны, ведь предлагают просторные интерьеры и вместительные багажники. Вдобавок они отличаются экономичностью благодаря небольшим двигателям.
Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Kia подготовила к выходу на рынок новый недорогой кроссовер.