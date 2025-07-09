Топ-10 новых автомобилей 2025 года: недорогие машины от экспертов

На рынке новых машин якобы грядет исчезновение недорогих предложений. Но эксперты нашли по-настоящему доступные автомобили среди новых моделей 2025 года и назвали 10 таковых.

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Многие сегодня часто выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В Motor1 сформировали список недорогих моделей, которые не разорят покупателя. Это в основном седаны и хэтчбеки.

Самые дешевые автомобили 2025 года:

Nissan Versa; Nissan Sentra; Kia K4; Hyundai Elantra; Toyota Corolla; Volkswagen Jetta; Mazda 3; Subaru Impreza; Honda Civic; Chevrolet Malibu.

Это современные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 20 000 долларов. На этих машинах удобно ездить, и такие модели практичны, ведь предлагают просторные интерьеры и вместительные багажники. Вдобавок они отличаются экономичностью благодаря небольшим двигателям.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Kia подготовила к выходу на рынок новый недорогой кроссовер.