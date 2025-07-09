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Топ-10 новых автомобилей 2025 года: недорогие машины от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,1 т.
Chevrolet Malibu

На рынке новых машин якобы грядет исчезновение недорогих предложений. Но эксперты нашли по-настоящему доступные автомобили среди новых моделей 2025 года и назвали 10 таковых.

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Многие сегодня часто выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В Motor1 сформировали список недорогих моделей, которые не разорят покупателя. Это в основном седаны и хэтчбеки.

Самые дешевые автомобили 2025 года:

  1. Nissan Versa;
  2. Nissan Sentra;
  3. Kia K4;
  4. Hyundai Elantra;
  5. Toyota Corolla;
  6. Volkswagen Jetta;
  7. Mazda 3;
  8. Subaru Impreza;
  9. Honda Civic;
  10. Chevrolet Malibu.
Kia K4

Это современные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 20 000 долларов. На этих машинах удобно ездить, и такие модели практичны, ведь предлагают просторные интерьеры и вместительные багажники. Вдобавок они отличаются экономичностью благодаря небольшим двигателям.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Kia подготовила к выходу на рынок новый недорогой кроссовер.