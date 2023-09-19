Топ-10 недорогих кроссоверов для семьи в 2023 году: эксперты назвали лучшие авто

Американские эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года для семьи. При этом все модели в списке – недорогие автомобили, что обусловлено особенностями сегмента и высокой конкуренцией.

Фактически, эти кроссоверы предлагают наиболее высокий уровень практичности – именно это ищут семейные покупатели. Список составили специалисты HotCars. Подборка несколько отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.

Лучшие семейные кроссоверы 2023 года:

Toyota Grand Highlander; Honda Pilot; Chevrolet Traverse; Toyota Highlander; Hyundai Palisade; Kia Telluride; Honda CR-V; Subaru Ascent; Kia Sorento; Kia Niro.

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Победителем посчитали новый кроссовер Toyota Grand Highlander. Он предлагает удобный трехрядный салон с качественной отделкой.

Hyundai Palisade – еще одно интересное предложение. Сильные стороны модели – надежность, безопасность и хорошее оснащение.

На последнем месте – Kia Niro. Даже такой компактный кроссовер сумел попасть в десятку лучших семейных авто. У машины довольно просторный и удобный интерьер в сочетании с привлекательной ценой.

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