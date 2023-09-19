Топ-10 недорогих кроссоверов для семьи в 2023 году: эксперты назвали лучшие авто
Американские эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года для семьи. При этом все модели в списке – недорогие автомобили, что обусловлено особенностями сегмента и высокой конкуренцией.
Фактически, эти кроссоверы предлагают наиболее высокий уровень практичности – именно это ищут семейные покупатели. Список составили специалисты HotCars. Подборка несколько отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.
Лучшие семейные кроссоверы 2023 года:
- Toyota Grand Highlander;
- Honda Pilot;
- Chevrolet Traverse;
- Toyota Highlander;
- Hyundai Palisade;
- Kia Telluride;
- Honda CR-V;
- Subaru Ascent;
- Kia Sorento;
- Kia Niro.
Победителем посчитали новый кроссовер Toyota Grand Highlander. Он предлагает удобный трехрядный салон с качественной отделкой.
Hyundai Palisade – еще одно интересное предложение. Сильные стороны модели – надежность, безопасность и хорошее оснащение.
На последнем месте – Kia Niro. Даже такой компактный кроссовер сумел попасть в десятку лучших семейных авто. У машины довольно просторный и удобный интерьер в сочетании с привлекательной ценой.
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