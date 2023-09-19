newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Топ-10 недорогих кроссоверов для семьи в 2023 году: эксперты назвали лучшие авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Kia Niro

Американские эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года для семьи. При этом все модели в списке – недорогие автомобили, что обусловлено особенностями сегмента и высокой конкуренцией.

Фактически, эти кроссоверы предлагают наиболее высокий уровень практичности – именно это ищут семейные покупатели. Список составили специалисты HotCars. Подборка несколько отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.

Лучшие семейные кроссоверы 2023 года:

  1. Toyota Grand Highlander;
  2. Honda Pilot;
  3. Chevrolet Traverse;
  4. Toyota Highlander;
  5. Hyundai Palisade;
  6. Kia Telluride;
  7. Honda CR-V;
  8. Subaru Ascent;
  9. Kia Sorento;
  10. Kia Niro.
Toyota Grand Highlander
Видео дня

Победителем посчитали новый кроссовер Toyota Grand Highlander. Он предлагает удобный трехрядный салон с качественной отделкой.

Hyundai Palisade – еще одно интересное предложение. Сильные стороны модели – надежность, безопасность и хорошее оснащение.

На последнем месте – Kia Niro. Даже такой компактный кроссовер сумел попасть в десятку лучших семейных авто. У машины довольно просторный и удобный интерьер в сочетании с привлекательной ценой.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом кроссовере VW Tiguan – его представили официально.