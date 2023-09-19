Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen для семьи представили официально. Фото
Долгожданный кроссовер Volkswagen Tiguan 2024 модельного года представили официально. Это востребованный недорогой автомобиль для семьи, который сменил поколение. Новинку показали на фото и раскрыли детали.
Всю информацию опубликовали на официальном сайте автопроизводителя. Длина VW Tiguan 2024 составляет 4539 мм при колесной базе в 2680 мм, ширина – 1639 мм, а высота равна 1842 мм.
Если не учитывать, что у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике, новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.
Спереди между фар с новой графикой появилась темная панель на месте фальшрадиаторной решетки. В бампере – крупный воздухозаборник и аккуратный хромированный декор. Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.
Двигатели VW Tiguan 2024 остались бензиновыми на 201 и 264 силу (129 и 148 л.с. в составе гибридных установок) и дизельными (148 и 190 л.с.). Также появился плагин гибрид (201 или 268 л.с.) с запасом хода на электротяге 100 км.
Продажи – с конца 2023 года по цене менее 30 000 долларов за базовый вариант.
OBOZREVATEL ранее рассказывал о самом дешевом кроссовере Fiat, который представили официально.