Топ-10 лучших спортивных автомобилей 2023 и 2024 годов

Спортивные автомобили отличаются от седанов мощностью, управлением и комфортом. Большинство таких авто имеют задний привод и потрясающий внешний вид.

Если вы хотите почувствовать драйв и легкость, выбирайте авто из списка. Издание TopSpeed опубликовало топ-10 лучших суперкаров 2023 и 2024 годов.

Mazda MX-5 Miata

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, имеет шестиступенчатую коробку передач и 181 лошадиную силу. Максимальная скорость – 225 км/ч. Это авто предназначено для того, чтобы наслаждаться поездкой и легкостью.

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Subaru BRZ

В 2024 году внешний вид базовых моделей не сильно изменится, но производители обновят тормоза, подвеску и колеса. Авто разгоняется за 5,4 секунды до 100 км/ч, имеет 228 лошадиных сил, а максимальная скорость – 225 км/ч. BRZ оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем Subaru и шестиступенчатой коробкой передач.

Nissan Z

Nissan Z – один из новейших спортивных автомобилей в списке, он был представлен в 2021 году и стал доступен в 2023 году. Авто имеет двигатель V-6, шестиступенчатую коробку передач и задний привод. Максимальная скорость около 250 км/ч. Nissan Z разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды и имеет 400 лошадиных сил.

Toyota GR Supra

GR Supra обладает мощным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и комфортным и роскошным салоном. Максимальная скорость около 260 км/ч. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и имеет 255 лошадиных сил.

BMW Z4 Roadster

Авто доступно в двух вариантах: Z4 sDrive30i и Z4 M40i. sDrive имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, а M40i – тот самый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Максимальная скорость около 250 км/ч. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды и имеет 255 лошадиных сил.

Audi TTS

Audi TTS представляет собой обновленную версию Audi TT. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды и имеет 288 лошадиных сил. Максимальная скорость около 250 км/ч. Коробка передач – семиступенчатый автомат с двойным сцеплением.

Chevrolet Corvette

C8 Corvette доступно в нескольких вариантах комплектации, все они оснащены 6,2-литровым двигателем V-8, выдающим 490 лошадиных сил. Авто имеет восьмиступенчатый автомат с двойным сцеплением, разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость – 296 км/ч.

BMW M4 Coupe

Авто имеет обновленную версию шестирядного двигателя S55, который теперь называется S58, и шестиступенчатую механическую коробку передач вместе с приводом на задние колеса. BMW M4 Coupe разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, имеет 473 лошадиных сил, а максимальная скорость – 289 км/ч.

Nissan GT-R

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, максимальная скорость – 315 км/ч. Nissan GT-R оснащен шестиступенчатым автоматом с двойным сцеплением и имеет 565 лошадиных сил.

Porsche 911 Turbo S

Система полного привода и восьмиступенчатый автомат с двойным сцеплением разгоняют авто до 100 км/ч в 2,6 секунды. Максимальная скорость около 330 км/ч. Porsche 911 Turbo S имеет 640 лошадиных сил.

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