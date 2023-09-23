Лучшие маленькие автомобили, которые можно купить в 2023 году: рейтинг

Маленькие авто идеальны для городских дорог. Стильные и компактные модели не только легки в управлении, но стоят довольно недорого. Современные супермини, такие как Vauxhall Corsa и Renault Clio, стали на класс выше и теперь подобны по размерам старым поколениям семейных автомобилей, таких как Volkswagen Golf. Вы удивитесь, насколько практичными стали некоторые компактные модели.

Какую бы модель маленького автомобиля вы ни выбрали, приятными бонусами будут более низкие затраты на эксплуатацию и страхование. Издание Auto Express обнародовало рейтинг лучших маленьких автомобилей 2023 года.

10. Kia Picanto

Обновленная Kia Picanto предлагает более эффективные двигатели и улучшенную бортовую технику. Это практичная и довольно просторная модель. Объем багажника составляет 255 литров – гораздо больше, чем литраж 3-дверного MINI класса выше. В комплектации "3" вы даже получите 8,0-дюймовый экран информационно развлекательной системы с подключением Android Auto и Apple Carplay, круиз-контроль, зеркала с автоматической сборкой и камеру заднего вида.

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9. Vauxhall Corsa

Супермин Vauxhall легок в управлении, имеет достаточно места для пяти пассажиров и даже доступен с бензиновым или полностью электрическим приводом. Уровень бортовых технологий также достаточно щедр: подключение к Apple CarPlay и Android Auto, датчики парковки, автономное экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения, система поддержки удержания полосы движения, распознавание дорожных знаков и автоматическое светодиодное освещение – все это входит в стандартную комплектацию.

8. Ford Puma

Несмотря на то, что Puma классифицируется как внедорожник, она довольно маленькая, компактная и ловкая. Вам не нужно будет беспокоиться о том, что этот внедорожник слишком сильно ударит по вашим финансам. Полностью электрическая версия должна появиться уже в 2024 году.

7. Fiat/Abarth 500e

Полностью электрический Fiat 500e два года подряд получал награду "Городской автомобиль года". Маленький Fiat имеет приемлемую цену, волшебный ретро-стиль и запас хода в 320 км от большей батареи на 42 кВт-ч.

6. Hyundai i10

Компания Hyundai добавила технологий и развлечения в свой городской автомобиль i10. За это модель получила титул лучшего авто для города на церемонии награждения Auto Express New Car Awards 2023. Третье поколение Hyundai i10 производит хорошее впечатление. Даже начальная модель Advance может похвастаться многими гаджетами, включая кондиционер, круиз-контроль и 8-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay и Android Auto. В большей части модельного ряда i10 предлагаются два бензиновых двигателя: 1,0-литровый двигатель мощностью 66 лошадиных сил и 1,2-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы.

5. Jeep Avenger

Jeep Avenger является надежным небольшим внедорожником. Он не только довольно привлекателен, но и доступен по цене. Полностью электрическая батарея Avenger емкостью 54 кВт/ч имеет заявленный запас хода до 400 км.

4. Toyota Yaris

Яркая, надежная и экономичная Toyota Yaris – одна из самых популярных супер-мини и самая практичная модель в своем классе. Toyota утверждает, что гибридная силовая установка Yaris будет работать в полностью электрическом режиме примерно 80 процентов времени. Это снижает расход топлива, а выбросы CO2 составляют всего 92 г/км.

3. Skoda Fabia

Несмотря на то что Fabia базируется на той же платформе MQB-A0, что и Volkswagen Polo и SEAT Ibiza, именно Skoda является нашим фаворитом по супермини VW Group. Супермини Skoda более практичен, чем его конкуренты, а объем багажника объемом 380 литров идентичен объему Golf.

2. Renault Clio

Постоянный лидер среди европейских водителей Renault Clio пятого поколения побеждает многих своих конкурентов в ключевых сферах, включая уровень оснащения и общие впечатления от вождения. В середине 2023 года Clio приобрел новый вид и теперь доступен только как гибрид. Силовой агрегат E-Tech 145 состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя и двух электродвигателей. Даже в комплектации Evolution начального уровня есть множество комплектов безопасности, включая автономное торможение, систему поддержки полосы движения и распознавание дорожных знаков.

1. Dacia Sandero

Dacia Sandero – победитель рейтинга. Хотя цены на автомобили неуклонно растут, Sandero продолжает оставаться одним из самых дешевых новых автомобилей. Начальный уровень комплектации Essential включает в себя информационно-развлекательную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном с Android Auto и Apple CarPlay, автономное экстренное торможение, круиз-контроль и кондиционер.

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