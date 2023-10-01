Топ-10 бюджетных авто, которые удовлетворят вашу жажду скорости

Водители предпочитают именно спортивные авто из-за максимальной скорости, производительности и управляемости. Такие характеристики обеспечивают яркие и приятные впечатления, которые не дают другие автомобили.

Если вы хотите купить недорогое, но скоростное авто, то выбирайте из списка ниже. Издание Top Speed опубликовало машины, которые сочетают мощные технические характеристики, привлекательный внешний вид и невысокую цену.

Hyundai Genesis Coupe 2010 года

Автомобиль выпускали до 2016 года в двух комплектациях: с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и 3,8-литровым двигателем V-6. В первом варианте авто имеет 210 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд, а во втором – 306 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды. Цена подержанного автомобиля около $8 000.

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Porsche Boxster 2007 года

Porsche Boxster – один из самых лучших спортивных автомобилей. Это родстер с центральным расположением двигателя и задним приводом. Автомобиль имеет 245 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды, а максимальная скорость – 257 км/ч. Цена подержанного автомобиля около $9 000.

Nissan 350Z 2006 года

Nissan 350Z оснащен 3,5-литровым двигателем V-6 и шестиступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность на задние колеса. Авто имеет 287 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, максимальная скорость – 249 км/ч. Цена б/у автомобиля около $10 000.

Mazda RX-8 2011 года

Mazda RX-8 имеет двигатель объемом 1,3 литра, 232 лошадиные силы, разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, а максимальная скорость – 233 км/ч. Цена б/у автомобиля около $10 000.

BMW M3 2003 года

BMW M3 имеет элегантный внешний дизайн, шестицилиндровый двигатель, 333 лошадиные силы и шестиступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость – 249 км/ч. Цена подержанного автомобиля около $12 000.

Nissan 370Z 2010 года

Авто имеет 2,7-литровый двигатель V-6, 332 лошадиные силы и разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды. Максимальная скорость – 249 км/ч. Цена б/у автомобиля около $15 000.

FIAT 124 Spider 2017 года

Автомобиль оснащен 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и шестиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом. Nissan 370Z имеет 160 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, максимальная скорость – 218 км/ч. Цена подержанного автомобиля около $15 –20 000.

Mazda MX-5 Miata 2023 года

Авто оснащено 2,0-литровым двигателем, дающим 181 лошадиную силу. Mazda MX-5 Miata разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды, максимальная скорость – 220 км/ч. Цена подержанного автомобиля около $28 000.

Subaru BRZ 2023 года

BRZ оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем Subaru, его мощность составляет 228 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость – 217 км/ч. Стоимость подержанного автомобиля около $28 500.

Honda S2000 2009 года

Автомобиль оснащен 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Honda S2000 имеет 273 лошадиные силы, разгоняется до 100 км/ч за 6,0 секунд, а максимальная скорость – 239 км/ч. Цена подержанного автомобиля около $30 000.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список комфортных и дешевых премиальных автомобилей с пробегом.

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