Комфортные и дешевые: эксперты назвали лучшие премиальные авто с пробегом

Американские специалисты определили лучшие премиальные автомобили для покупки в 2023 году. В центре внимания – низкая стоимость, ведь в список попали довольно дешевые модели с пробегом. По мнению экспертов, эти машины опережают своих конкурентов по набору качеств, среди которых – роскошь и комфорт.

Лучшие модели назвали в HotCars. Список насчитывает очень разные машины – от распространенных премиальных до редчайших и довольно эксклюзивных. Объединяет их дорогая внешность и удивительная доступность.

Лучшие премиальные авто по низкой цене для покупки в 2023 году:

Lexus ES300; Bentley Eight; Maserati Quattroporte; Land Rover Range Rover; Cadillac CTS-V; Jaguar XJ; BMW 7 Series; Lexus LS 460; Audi A8; Mercedes-Benz S500.

Видео дня

Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – высокие риски поломок. И ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.

OBOZREVATEL уже рассказывал о самых надежных китайских автомобилях по мнению специалистов.