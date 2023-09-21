Комфортные и дешевые: эксперты назвали лучшие премиальные авто с пробегом
Американские специалисты определили лучшие премиальные автомобили для покупки в 2023 году. В центре внимания – низкая стоимость, ведь в список попали довольно дешевые модели с пробегом. По мнению экспертов, эти машины опережают своих конкурентов по набору качеств, среди которых – роскошь и комфорт.
Лучшие модели назвали в HotCars. Список насчитывает очень разные машины – от распространенных премиальных до редчайших и довольно эксклюзивных. Объединяет их дорогая внешность и удивительная доступность.
Лучшие премиальные авто по низкой цене для покупки в 2023 году:
- Lexus ES300;
- Bentley Eight;
- Maserati Quattroporte;
- Land Rover Range Rover;
- Cadillac CTS-V;
- Jaguar XJ;
- BMW 7 Series;
- Lexus LS 460;
- Audi A8;
- Mercedes-Benz S500.
Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.
Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – высокие риски поломок. И ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.
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