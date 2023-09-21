newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Комфортные и дешевые: эксперты назвали лучшие премиальные авто с пробегом

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Maserati Quattroporte

Американские специалисты определили лучшие премиальные автомобили для покупки в 2023 году. В центре внимания – низкая стоимость, ведь в список попали довольно дешевые модели с пробегом. По мнению экспертов, эти машины опережают своих конкурентов по набору качеств, среди которых – роскошь и комфорт.

Лучшие модели назвали в HotCars. Список насчитывает очень разные машины – от распространенных премиальных до редчайших и довольно эксклюзивных. Объединяет их дорогая внешность и удивительная доступность.

Лучшие премиальные авто по низкой цене для покупки в 2023 году:

  1. Lexus ES300;
  2. Bentley Eight;
  3. Maserati Quattroporte;
  4. Land Rover Range Rover;
  5. Cadillac CTS-V;
  6. Jaguar XJ;
  7. BMW 7 Series;
  8. Lexus LS 460;
  9. Audi A8;
  10. Mercedes-Benz S500.
Mercedes-Benz S
Видео дня

Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – высокие риски поломок. И ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.

OBOZREVATEL уже рассказывал о самых надежных китайских автомобилях по мнению специалистов.