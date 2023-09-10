Топ-10 бюджетных авто, которые не разочаруют характеристиками в 2023 году

Каждый водитель хочет купить качественное и современное авто по выгодной цене. Бюджетные машины могут не только сэкономить вам деньги, но и удовлетворить все потребности.

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Издание Top Speed составило подборку доступных автомобилей, которые не разочаруют своими характеристиками. Эти модели обеспечат вам лучшее соотношение цены и качества.

Nissan Sentra S

Первое поколение Nissan Sentra появилось в начале 1980-х годов и в течение десятилетий авто показывало свою надежность и производительность. Nissan Sentra S 2023 – это надежный выбор для тех, кто ищет небольшой седан с комфортным салоном и красивым внешним видом. Автомобиль оснащен современными технологиями, которые помогут водителю безопасно и комфортно чувствовать себя во время поездки.

Hyundai Elantra SE

Это небольшой седан, который обладает надежными характеристиками и доступной ценой. Кроме привлекательного внешнего вида, автомобиль имеет просторный салон. Это хороший выбор для ежедневного использования, который может вместить пять взрослых. Под капотом находится 2,0-литровый двигатель, выдающий 147 лошадиных сил.

Volkswagen Jetta Sport

Это компактный немецкий седан, который сэкономит вам деньги. Благодаря усовершенствованной технологии и обновленному стилю Jetta 2023 оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 158 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд.

Corolla Hatchback SE

Если вы ищете универсальное и доступное авто, то Corolla Hatchback SE 2023 – это именно то, что вам нужно. Авто имеет удобный и мягкий салон и хороший внешний вид. Для бюджетного автомобиля он достаточно тих на дороге на любой скорости.

Его четырехрядный двигатель выдает 169 лошадиных сил, 2,0-литровый блок передает свою мощность на передние колеса через бесступенчатую автоматическую коробку передач.

Honda Civic Sport

Бюджетный седан Civic Sport имеет 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель под капотом. Этот блок выдает 158 лошадиных сил. Благодаря этому он может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды. Автомобиль имеет просторный салон, светодиодные фары и спортивный режим вождения.

Mazda3 2.5 S Select Sedan

Автомобиль имеет не только изысканный дизайн, но и комфортный салон из качественных материалов. 2,5-литровый двигатель под капотом выдает 191 лошадиную силу. Комплектация 2.5 S оснащена светодиодными фарами, складными задними сиденьями, системой лобового столкновения, адаптивным круиз-контролем, предупреждением о выезде из полосы движения и системой поддержки полосы движения.

Kia Forte GT

Это компактный и доступный седан, комфортный в управлении. Kia Forte GT обеспечивает отличную производительность благодаря своему четырехцилиндровому двигателю с турбонаддувом, который выдает 201 лошадиную силу. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет почти 200 км/ч.

Chevrolet Malibu LS

Авто можно приобрести в четырех комплектациях: LS, RS, LT и 2LT. Все модели оснащены четырехцилиндровым двигателем, выдающим 163 лошадиные силы. Авто доступно также в стандартной комплектации с множеством функций помощи водителю, таких как автоматический дальний свет, смягчение выезда из полосы движения и смягчение лобового столкновения.

Его 1,5-литровый блок не самый быстрый, но может разгоняться до 100 км/ч за 8,9 секунды и развивать максимальную скорость до 207 км/ч.

Chevrolet Camaro 1LS

Авто оснащено четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 275 лошадиных сил. Передача этой мощности на задние колеса приводит к удовлетворительным показателям производительности. С места он разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Camaro 1LS также стандартно оснащен автоматическими светодиодными фарами, электрорегулируемыми сиденьями, камерой заднего вида и прочим.

Honda Accord LX

Среднеразмерный седан имеет привлекательный внешний вид и просторный салон. Автомобиль оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 192 лошадиные силы.

Accord начального уровня оснащен системой дистанционного запуска двигателя, системой помощи при старте на подъеме, передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список из 10 авто, имеющих самые удобные сиденья.

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