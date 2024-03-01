Только недорогие автомобили: какие машины покупают в Украине чаще всего
В Украине опубликовали статистику продаж новых автомобилей в феврале 2024 года. На вершине украинского рынка – традиционно недорогие машины, которым покупатели в большинстве отдают предпочтение.
В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых легковых автомобилей среди частных покупателей. Всего в феврале купили 5,7 тысяч машин. Этот результат на 51% превышает показатели февраля 2023 года.
Самые популярные новые автомобили в Украине в феврале 2024 года:
- Toyota – 858 шт.;
- Renault – 706 шт.;
- Volkswagen – 472 шт.;
- Skoda – 452 шт.;
- Peugeot – 348 шт.
Как всегда, топ-5 марок автомобилей по продажам в Украине представляют преимущественно производители недорогих моделей, которые пользуются самым высоки спросом. Лидирующим автопроизводителем оказалась Toyota с 858 проданными машинами.
С точки зрения отдельных моделей рынок опять возглавил известный бюджетный кроссовер – Renault Duster с 603 проданными экземплярами.
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