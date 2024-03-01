Только недорогие автомобили: какие машины покупают в Украине чаще всего

В Украине опубликовали статистику продаж новых автомобилей в феврале 2024 года. На вершине украинского рынка – традиционно недорогие машины, которым покупатели в большинстве отдают предпочтение.

В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых легковых автомобилей среди частных покупателей. Всего в феврале купили 5,7 тысяч машин. Этот результат на 51% превышает показатели февраля 2023 года.

Самые популярные новые автомобили в Украине в феврале 2024 года:

Toyota – 858 шт.; Renault – 706 шт.; Volkswagen – 472 шт.; Skoda – 452 шт.; Peugeot – 348 шт.

Как всегда, топ-5 марок автомобилей по продажам в Украине представляют преимущественно производители недорогих моделей, которые пользуются самым высоки спросом. Лидирующим автопроизводителем оказалась Toyota с 858 проданными машинами.

С точки зрения отдельных моделей рынок опять возглавил известный бюджетный кроссовер – Renault Duster с 603 проданными экземплярами.

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